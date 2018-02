"Scialoc", il mercante di Venezia in chiave comica in scena a Molfetta

Si terrà il 10 febbraio alle ore 20.30, il secondo appuntamento de “Il fuoco Centrale”, la rassegna teatrale di prosa e lirica della Compagnia de Il Carro dei Comici diretta da Francesco Tammacco, giunta quest’anno alla sua nona edizione.



In scena per il secondo spettacolo "Scialoc" con la regia dell’attore-regista, Nicola Fanucchi della Compagnia di Lucca, si tratta di una rivisitazione divertente ma rispettosa del testo originale de Il Mercante di Venezia di William Shakespeare.



Dieci giovani attori che, con rispetto ma anche con sfrontatezza, giocano con il testo shakespiriano per parlare della stupidità dell’intolleranza, sottolineandone l’aspetto comico e grottesco.

Cosa se ne fa Sciailoc, strozzino ebreo, di una libbra di carne del mercante veneziano Antonio come pegno? E’ la storia di un mondo di incomprensioni, amori, ribellioni, vendetta, orgoglio, coraggio, che verrà raccontata con linguaggi nuovi per attraversare i secoli.



Gli spettacoli si terranno a Molfetta nel Teatro del Carro di Molfetta in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173-3492308203. Prevendita presso Expert Gadaleta - Corso Umberto 25 a Molfetta. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail.com . Lo spettacolo vedrà la degustazione di birre e vini artigianali gratuite offerte dalla ditta Bartoli Arcangelo.