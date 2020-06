Il Mondo del Cinema in un Festival in Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nonostante l'emergenza Covid-19 e l'annullamento della maggior parte dei festival del cinema in tutto il mondo, in Puglia si terrà dal 20 al 25 di luglio 2020 il PiFF - Puglia international Film Festival 2020, un importante evento internazionale organizzato dalla Morfeo Dreams con il Direttore artistico il regista Umberto Rey. Il PiFF si svolge sia in versione “Live” presso il Cinema multisala Vignola di Polignano a Mare e presso il Cine teatro Norba di Conversano e “On-line” sulla piattaforma www.morfeodreams.com Il Festival verrà presentato in conferenza stampa giovedì 25 giugno alle ore 11:00 presso il Caffè Borghese in Corso Vittorio Emanuele II° n. 122 a Bari e venerdì 26 giugno alle ore 11:00 verrà presentato a Polignano a mare, presso il porto turistico Cala Ponte. Il PIFF è l'unico festival italiano ed europeo del cinema che tratta e affronta tematiche esclusivamente politiche, ecologiche, sociali e storiche direttamente interconnesse e collegate tra di loro. Il PIFF è l'appuntamento annuale internazionale dove il cinema, la televisione e la politica s'incontrano. Dopo ogni proiezione è previsto un dibattito dal vivo tra gli operatori del mondo del cinema e dei personaggi appartenenti alla politica italiana ed internazionale, storici, accademici e organizzazioni impegnate nelle politiche sociali. PiFF - Puglia international Film Festival è uno straordinario evento annuale realizzato nella regione Puglia, regione d'Italia leader e set cinematografico naturale per le più importanti produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali. Il Festival vi attende a Polignano a mare e Conversano, autentiche perle e mete turistiche mediterranee. INFO: http://www.morfeodreams.com/puglia-international-film-festival-2020.html