Venerdì 29 novembre ore 18.30 QUINTILIANO La Libreria presenta: ''Il mondo s'è fatto male'' di Antonella Vairano - Csa Editrice

''L'autrice scrive e denuncia un radicale corporeo disprezzo verso ciò che ci fa male e ci fa del male.

A volte descrive l'impotenza che ci atterrisce e che ci lascia in uno stato di immobilismo perfetto: siamo al cospetto di un declino che ammorba e annichilisce, che crea e moltiplica povertà e miseria di creatività, di spirito, di mente.

E lo stesso declino si compiace di tanto dolore.''



Antonella Vairano

con

Lilli Susca, docente



ANTONELLA VAIRANO

Antonella Vairano nasce a Conversano (Bari)

Appassionata dell'arte in tutti i suoi linguaggi, ha particolare inclinazione per la poesia. Per l'autrice la Poesia è il suono della Bellezza che invano fa silenzio, la seduzione dell'armonia è grazia lieve.

Dopo aver conseguito diversi riconoscimenti a premi letterari nazionali e internazionali, recentemente è stata finalista al “Premio letterario Argentario” 2018. Coautrice in diverse antologie poetiche nazionali e internazionali, è stata selezionata per l'agenda letteraria “Fragole” 2018 ediz. Lietocolle e per l'antologia poetica del Premio Internazionale “Il Sublime - Il golfo dei poeti” 2018. È stata coautrice dell’antologia a carattere Internazionale “Un maestro per un anno” 2018 ediz. Wip, a favore dei bambini profughi in Siria. Ha fatto esperienza nel teatro recitando in diversi spettacoli.

“29 Note poesie” è la sua prima pubblicazione uscita a marzo 2018 (youcanprint ediz.). Promuove e organizza eventi culturali per il Circolo letterario “Vento Adriatico”.



*Piccola rassegna di Poesia