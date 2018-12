Il Natale di solidarietà dei Leo pugliesi: raccolta alimentare per la Caritas

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sabato 22 e domenica 23 dicembre si terrà, presso l'Hotel UNA Regina di Noicattaro (BA), la seconda riunione del Distretto Leo 108Ab, i giovani dei Lions pugliesi. Oltre alla discussione e alla programmazione delle attività associative, la riunione natalizia avrà uno scopo solidale ben definito. In tale occasione sarà effettuata una raccolta alimentare e di beni di prima necessità, per aiutare le famiglie bisognose della zona a regalarsi un Natale dignitoso e ricco di calore familiare attorno alla tavola imbandita. Gli alimenti verranno consegnati alla Caritas di Bari domenica 23 dicembre. Sebbene i Leo si impegnino già due volte nell'arco dell'anno sociale nel tema del banco alimentare, questa raccolta natalizia straordinaria avrà l'obiettivo di allietare le festività a coloro i quali non possono permettersi di donare ai propri cari il calore della tavola addobbata a festa: "Non dimentichiamo che la magia del Natale avviene solo se ognuno di noi si dona all'altro con umiltà, proprio come i valori del Leo Club, che diffondiamo ogni giorno"; queste le parole del presidente distrettuale, la fasanese Stefania Potenza, che presiederà il consesso e ha deciso per il service in oggetto. Alla conferenza prenderanno parte anche i vertici del Distretto Lions 108 Ab, il governatore Pasquale Di Ciommo, il primo vice Roberto Burano Spagnulo e il Leo Chairman Mauro Grimaldi. Si tratta della seconda riunione distrettuale dell'anno, su un totale di quattro, durante le quali i giovani soci pugliesi discutono e programmano le attività da portare avanti. Dopo Taranto, il weekend del 22 e 23 dicembre tocca a Bari, che ospita tutti gli anni il "NataLeo", la cui organizzazione, quest'anno, è spettata ai club della 2^ Circoscrizione: Altamura Host, Bari San Giorgio, Barletta, Cassano Murge e Ruvo di Puglia.