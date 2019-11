'Il nero seme sul bianco campo', XII edizione dello studio del paesaggio agrario e la storia dell’alimentazione dell’alta Murgia

Il Club per l’Unesco di Altamura, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica e bibliografica di Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Altamura, del presidente del Consiglio regionale della Puglia, organizza la dodicesima edizione dell’Incontro di studi “Il nero seme sul bianco campo. Documenti per lo studio del paesaggio agrario e la storia dell’alimentazione dell’Alta Murgia”.

Si pone l’attenzione sul valore e sul significato che in questo ambito assume il paesaggio culturale italiano, non a caso inserito nelle tipologie riconosciute dall’Unesco come patrimonio unico ed irripetibile di eccellenza, nelle sue diverse forme espressive, come testimonianza stratificatasi nel tempo, che costituisce un forte baluardo a difesa della sicurezza alimentare, problema con il quale le odierne politiche economiche e culturali devono fare i conti a livello globale e locale e più in generale a difesa della nostra salute e dei diritti delle generazioni future.

Questa iniziativa intende offrire un’occasione di riflessione, stimolare l’attenzione, sollecitare e favorire l’elaborazione di studi specifici o nuove sintesi intorno ai temi individuati, dalla Preistoria ai giorni nostri, con uno sguardo particolare all’area delle Murge interne, un ambito territoriale forse un po’ marginale rispetto al dispiegarsi delle indagini storiche e archeologiche, senza preclusioni tuttavia per eventuali sconfinamenti e aperture di orizzonte.

Saranno presenti le autorità che porgeranno il saluto.

Il dott. Donato Pasculli, funzionario della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata, introdurrà i lavori con una comunicazione su “Tommaso Fiore: Altamura e il paesaggio della Murgia nelle carte del suo archivio”.

Interverrà Angelantonio Spagnoletti, professore ordinario di Storia Moderna presso l’Università degli studi di Bari ‘Aldo Moro’, con una relazione dal titolo Per una storia del paesaggio culturale della Puglia centro-settentrionale.

Sarà disponibile il ottavo volume della serie pubblicata nell’ambito dell’iniziativa, contenente i contributi dell’incontro svoltosi nel 2015.

Coordinerà Damiana Santoro, archeologa e archivista.

L’incontro si svolgerà venerdì 22 novembre 2019 presso “I luoghi di Pitti-Masseria S. Giovanni” di Altamura (S.P. 151 per Ruvo km 6) dalle ore 18,30.

Informazioni: 0803140078 – 3404170055

