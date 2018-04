“Il paesaggio tra realtà e interpretazione” - personale pittorica di Claudio Fezza

Da sabato 25 agosto a domenica 2 settembre 2018 Palazzo Pesce ospita Il paesaggio tra realtà e interpretazione, personale di Claudio Fezza. Una mostra d’arte in Puglia di un artista romano che ha deciso di vivere in un antico borgo medievale per farsi ispirare dalla sua atmosfera magica e arcaica. E dalla sua natura.



I colori, i profumi e le forme della terra sono i protagonisti de Il paesaggio tra realtà e interpretazione: i quadri, realizzati con la tecnica dell’acquerello su tavola di legno, sono intimi dialoghi dall’eleganza essenziale e senza fronzoli. Ma pure intense riflessioni sullo stato attuale dell’ambiente che ci circonda. Fezza denuncia la presenza invasiva dell’uomo, lo squilibrio del rapporto che ha con il Creato, e il suo urlo di protesta è fatto di colori caldi accostati a colori freddi, di tratti plastici derivati dal suo passato di scultore. I paesaggi così dipinti evocano una molteplicità di stati d’animo e diventano una preghiera laica, potente e delicata al tempo stesso, che va oltre il credo personale di ciascuno.