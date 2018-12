Il Parco di Babbo Natale - VII Edizione

Ritorna a Modugno per la sua VII edizione, il “Parco di Babbo Natale”, organizzato dell'Associazione di Promozione socio-culturale "Piazza Pubblica". Sabato 15 e Domenica 16 potrai visitare il fantastico mondo di Babbo Natale ed i suo elfi presso il Parco San Pio.

Quest'anno il Parco di Babbo Natale presenterà una serie di novità tra attrazioni e spettacoli per i più piccoli.



Grandi e piccini potranno visitare l'Officina degli Elfi nella quale scrivere le letterine e inviarle direttamente a Babbo Natale tramite un marchingegno magico con l’ausilio degli elfi; entreranno nella fantastica casa di Babbo Natale dove immortalare una foto ricordo indimenticabile per poi divertirsi in un'area con diversi giochi per piccoli e adulti, passando per le aree dedicate al “balloon art” e ai truccabimbi e, infine, trattenersi nella zona ristoro dove poter consumare cibi e bevande della tradizione natalizia.



Durante le due serata, il Parco si arricchirà di entusiasmanti performance e spettacoli artistici.



Il Parco di Babbo Natale, organizzato dall’Associazione di Promozione Socio - Culturale Piazza Pubblica, è GRATUITO, fruibile dall’intera comunità e vive dell’impegno di tanti giovani e meno giovani che dedicano tempo e energie per realizzare un sogno: far vivere un momento magico ai più piccoli e sensibilizzare la cittadinanza su un tema sociale o culturale, individuato nel riciclo e nella tutela dell’ambiente.

Un’iniziativa pensata per i bambini ma che punta a catturare anche gli adulti nel momento più bello dell’anno, in cui anche i sogni possono diventare realtà!



Luogo:

Parco San Pio, via Giovanni Verga - Modugno



Orari apertura:

Sabato 15 dicembre 18:00-22:00

Domenica 16 dicembre 10:00-13:00 / 17:00-21:30