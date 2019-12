Il parco di Babbo Natale - VII edizione

Torna a Modugno, per la sua VII edizione, il “Parco di Babbo Natale”, organizzato dall'Associazione Socio-Culturale “Piazza Pubblica”, che si ripropone l’obiettivo di coinvolgere le famiglie per un weekend pieno di magia.

Il Parco San Pio sarà invaso da un’atmosfera unica Sabato 14 Dicembre dalle 18:00 alle 22:00 e Domenica 15 Dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:30.

Come ogni anno il Parco di Babbo Natale riserverà attività tutte da scoprire, oltre ad attrazioni e spettacoli per grandi e piccoli, e avrà come sfondo le migliori scenografie realizzate con tanta fantasia e materiale riciclato.



Le due serate del Parco nascono dall’obiettivo di far diventare realtà, nel momento più bello dell’anno, il sogno di far vivere un momento magico ai più piccoli e sensibilizzare la cittadinanza su un tema sociale e culturale, in modo totalmente gratuito ed accessibile.



Chiunque potrà scrivere la propria letterina ed inviarla direttamente a Babbo Natale visitando l'Officina degli Elfi, e potrà creare indimenticabili ricordi nella fantastica casa di Babbo Natale e immortalarli in una foto ricordo. Dopo una colorata sosta dai truccabimbi, si potranno attraversare le aree dedicate alla “balloon art” e successivamente deviare verso un’area divertimento per piccoli e adulti, per poi trattenersi nella zona ristoro dove poter consumare cibi e bevande della tradizione natalizia, in modo da rimettersi in forze per tutte le sorprese in serbo per questo magico fine settimana.



Il Parco di Babbo Natale è quell’evento che punta a far nascere sorrisi sinceri e a liberare tutte le emozioni positive che sono frutto dell’atmosfera natalizia.