Il pianista Vito Schiuma vola in Argentina per 2 prestigiosi concerti

Prosegue l’opera di promozione e valorizzazione delle opere di alcuni importanti esponenti della famiglia spinazzolese degli Schiuma, portata avanti dal maestro Vito Schiuma, ultimo discendente di questa famiglia di musicisti che sul finire dell’Ottocento si trasferisce a Buenos Aires, dove darà un grande contributo alla musica colta argentina e alla fondazione dello stesso Conservatorio della capitale argentina. “Da Alfredo Luigi Schiuma a Charles Bukowski”, questo è il titolo del progetto finanziato da Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito della programmazione “Puglia Sounds Export 2018”, che consentirà al pianista Vito Schiuma, originario di Casamassima e formatosi al Conservatorio di Musica N. Piccinni di Bari, di esibirsi in due concerti che avranno luogo presso due location d’eccezione, a Buenos Aires: - il 26 settembre, presso il Conservatorio di Musica Generale di San Martin intitolato al suo ascendente – il compositore e violinista “Alfredo Luigi Schiuma” –avrà il privilegio di presentare, in anteprima, le sue nuove composizioni, davanti ad un pubblico accademico e di notevole prestigio. Si tratta di composizioni ispirate e liberamente realizzate su alcuni dei più bei testi poetici dello scrittore americano Charles Bukowski; - il 3 ottobre, presso il teatro del Complejo Cultural Plaza di San Martin, nell’ambito di una serata interamente dedicata alla figura di Alfredo Schiuma, avrà la possibilità di riproporre, oltre ad alcune composizioni per pianoforte di Alfredo Schiuma, anche i brani dell’album Oltremare, che aveva già accolto il favore della commissione giudicatrice di Puglia Sounds nel 2015, quando ha rappresentato da solo la musica pugliese nel progetto di internazionalizzazione al PAMS di Seul, in Corea del Sud. Per rimanere aggiornati sulla tournèe in Argentina del maestro Schiuma, si consiglia di seguire la pagina FB al seguente link https://www.facebook.com/vitoschiumaofficial/ o collegarsi al blog ufficiale http://vitoschiuma.com/