“Il posto dei santi”, l’amore di Alma e Nina nel romanzo d’esordio di Bianca Favale

Giovedì 2 luglio alle ore 19 il Dexter Art Bistrot, in via Giulio Petroni 127/C, ospiterà la presentazione del romanzo “Il posto dei santi”, opera prima di Bianca Favale. Con l’autrice interverranno Alessandra Minervini e Sabina Minerva.



Barese, classe 1980, Bianca Favale esordisce nella narrativa con un romanzo d’amore e di ricerca esistenziale.

“Il posto dei santi” è la storia di Alma, che farebbe qualsiasi cosa per nascondere la relazione che porta avanti da sempre con Nina, la sua prima fidanzata, moglie e madre di famiglia. La sua vita è intrisa di bugie e accompagnata dalla pigra attesa del momento in cui lei e Nina potranno vivere il loro amore alla luce del sole. La forza di una promessa la costringe a guardare in faccia la realtà e a non aspettare più un istante per alzare il sipario della sua vita.



Bianca Favale, laureata in Giurisprudenza, lavora in banca e non ha mai abbandonato il suo amore per la scrittura, che ha trovato forma compiuta grazie a un corso organizzato dalla Scuola Holden tenuto a Bari da Alessandra Minervini. Ha pubblicato un racconto, Esodo, sulla rivista letteraria “Risme”.

