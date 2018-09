A Rutigliano per la rassegna "Cinema sotto le Stelle" il film "il Premio"

Per l’8^ edizione di «Cinema sotto le Stelle», a cura di Radio Canale 103 e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in programma Mercoledì 5 Settembre alle ore 21 in Piazza Colamussi (Borgo Antico), la proiezione del film «Il premio» (Italia, 2017) di Alessandro Gassmann con Alessandro Gassmann, Gigi Protietit, Rocco Papaleo, Anna Foglietta.

Ingresso libero.

