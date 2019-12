"Il Presepe Vivente nel borgo antico" di Casamassima giunge alla sua XIV edizione. Appuntamento al 28 e 29 Dicembre prossimi nella splendida cornice del centro storico del Comune di Casamassima.

L'evento, organizzato dalla parrocchia Santa Croce di Casamassima (Ba), si caratterizza per la presenza di più di 30 rappresentazioni di intensa emotività e di scene recitate, ispirate alla tematica del programma pastorale diocesano, quest'anno dedicata alla “chiamata”.

L’ingresso al presepe è previsto da Piazza San Francesco e il percorso, che si snoda come di consueto per le vie del paese antico, termina in Piazza Delfino con la suggestiva scena della natività.



Libero accesso per i visitatori, che entreranno per gruppi a partire dalle ore 18.00.



