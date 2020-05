Il primo cartoon in barese 'Signor blu' di Piero Bagnardi

È stato annunciato sulle pagine social del gruppo I Comisastri, l'imminente pubblicazione del primo cartone animato targato Piero Bagnardi, ovvero "Signor Blu il cartoon". Slogan del progetto è "Il primo cartoon made in Puglia" infatti non solo è completamente realizzato da giovani animatori pugliesi, le location che fanno da cornice, tra queste gli scorci più belli di Conversano, Polignano, Locorotondo e Capurso. Oltre a Bagnardi (che ha curato anche i testi e l'ideazione) presenti le voci degli attori de I Comisastri, ovvero Francesco Santamato, Giuseppe Cocchiara e Francesco Susca, new entry la voce dell'imitatore Max Papappicco, che ha presentato la voce al personaggio di Lino Banfi, infatti lo stesso Max ha lavorato con Banfi nel film "Un estate al mare". Nel cartone un omaggio a Ninni Di Lauro con la sua presenza in un episodio. Spicca anche la satira politica con personaggi come il governatore Michele Emiliano, e i vari volti noti della tv e del cinema, infatti oltre Banfi, presente anche il personaggio di Gerry Scotti. Il signor Blu personaggio letterario di successo, pochi mesi fà l'uscita del primo libro di Piero Bagnardi edito da Seggese Editore, racconta le avventure di un giovane pugliese alle prese con le vicissitudini della vita di tutti i giorni, adatto alla trasposizione cartoonesca. Verrà pubblicato su i social e su alcune tv locali in estate.