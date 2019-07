Il ricercatore Giulio Vulcano al Meta di Sammichele di Bari

Il META – Mercato della Terra e delle Arti è un esempio unico di mercato contadino in Puglia: organizzato dal 2012 dall’associazione AGRIcultura a Sammichele di Bari il secondo e quarto sabato di ogni mese, nel giardino del Castello Caracciolo, nel cuore del centro storico.

Protagonisti e organizzatori del mercato sono i produttori locali con i loro prodotti biologici o a garanzia partecipata, coltivati nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo.

Questo il principio ispiratore del META, insieme al riuso e al riciclo: i “carretti” espositivi dei produttori sono vecchie porte e ruote di bicicletta, recuperate e rinate in nuove forme; gli artisti e artigiani ospiti hanno fatto del recupero dei materiali di scarto e dell’ecosostenibilità il loro credo, che condividono con gli ospiti di questo mercato speciale.

Il META è tutto questo, ma anche di più: è anche un Pub Contadino dove degustare i prodotti del Mercato della terra, luogo di gioco e crescita per i più piccoli ai quali sono dedicate le attività di “Tutti giù per terra”, casa per gli artisti, laboratorio di buone pratiche a cielo aperto, occasione per scambi di idee e imperdibili incontri.

Nasce così DOC – in Direzione Ostinata e Contraria, il ciclo di incontri su consumo critico, economia solidale e rispetto per l’ambiente, organizzato dal META, che il 13 luglio, il 14 settembre e il 12 ottobre prossimi ospiterà, nella cornice del Giardino di Castello Caracciolo a Sammichele di Bari, alcune autorevoli voci italiane in questo campo.

Durante il primo incontro dell’8 giugno, il META ha avuto l’onore di ospitare, per la prima volta in Puglia e in un suggestivo anfiteatro di balle di fieno, la preside Maria De Biase, distintasi per aver concepito e promosso un modello di scuola ecologica attualmente di riferimento, a difesa della sostenibilità, della dieta mediterranea, del valore della ruralità e del recupero della lentezza. La De Biase, infatti, dalla “cattedra” dell’Istituto “Teodoro Gaza” di San Giovanni a Piro, nel Cilento e poi, a macchia d’olio, negli istituti vicini, ha cominciato a diffondere un nuovo modo di vivere la scuola e la quotidianità, promuovendo orti sinergici, compostaggio, riciclo dei rifiuti, merende plastic free e autoprodotte dagli stessi alunni, con i prodotti genuini della terra e i sapori di una volta.

Un personaggio perfettamente in linea con il META, che l’8 giugno ha raccontato la sua esperienza in direzione ostinata e contraria.

Sarà certamente lo stesso, il 13 luglio, con il ricercatore dell’ISPRA (Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale) e secondo ospite del DOC, Giulio Vulcano, tra i massimi esperti di spreco alimentare e di percorsi di innovazione sociale e ambientale dal basso (orti sinergici, sistemi locali biologici e a garanzia partecipata, come il META).

In particolare, il dialogo con il ricercatore viterbese, atteso per le 20.00 del 13 luglio, verterà su spreco, sostenibilità e trasformazione dei sistemi alimentari.

"Con il DOC vogliamo promuovere dialoghi alternativi, con voci autorevoli nel campo del consumo critico: uomini e donne che hanno proceduto in direzione ostinata e contraria, dimostrando in concreto che un altro modo c'è" commenta l’associazione AGRIcultura, a margine, sottolineando l’entusiasmo dell’iniziativa e verso gli ospiti che hanno riempito e riempiranno questo spazio di contenuti e principi.

Raccontarli e leggerli è sicuramente stimolante, ma ascoltarli e interrogarli su “altri modi” di essere e agire è la vera e grande opportunità offerta dal DOC e dal META".

Insieme a Giulio Vulcano, il prossimo 13 luglio non mancheranno il Mercato della Terra con i prodotti di stagione, il Pub Contadino, il laboratorio di lettura e sensorialità per bambini, “Leggiamo la natura”, il workshop di modellazione della ceramica di ZETADESIGN e gli stand degli artigiani/artisti, Chiodo Fisso e Multifaces Design.

Un evento bello da leggere e raccontare, ma soprattutto da vivere. L’appuntamento è il prossimo 13 luglio, a partire dalle 18, nel giardino di Castello Caracciolo a Sammichele di Bari.

