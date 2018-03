Il riscatto, dalla savana al municipio con Mohamed Ba

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento di TEATRO con IL RISCATTO dalla Savana al Municipiodi e con Mohamed Ba.

Nascere e crescere nel sud del mondo e coltivare l’idea ingenua che il mondo sia la nostra patria comune e che la terra che calpestiamo sia di noi tutti. Ritrovarsi in mezzo al nulla assoluto, armati della sola speranza di essere visti, di essere notati, di essere salvati.



Mohamed Ba, artista e griot senegalese, sui palchi italiani da oltre 16 anni, ripercorre quella che è una storia comune ai fratelli che, mossi dalla disperazione o dalla ricerca di un riscatto sociale per se stessi e per i propri cari, intraprendono il viaggio della speranza, verso l’ignoto, solcando il Mediterraneo.

Un mare diventato di giorno in giorno un cimitero sempre più affollato e dove ormai i morti sono più dei pesci.



Storie drammatiche, di chi vuole solo rincorrere il proprio diritto di essere felice. Storie fatte di abusi e soprusi.

Mohamed Ba, è un fiume in piena e solo con il suo tamburo, ci trascina nella sua vita, nella sua cultura e negli spaccati di vita comuni a molti fratelli.



Uno spettacolo molto emozionante, che parla al cuore e alle coscienze di ciascuno e invita a cogliere l’occasione che ci offre la povertà per un riscatto, per una vera rilettura del nostro essere, nient'affatto impermeabile alle contaminazioni.

Il sogno diventa realtà e l'esule diventa il primo cittadino. E se succedesse?