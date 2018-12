Il Rotaract Club Bari Agorà corre sul lungomare di Bari la domenica mattina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Domenica 16 dicembre parte il progetto pilota dei ragazzi del Rotaract Club Bari Agorà denominato:“Agorà Sunday Run”, o più comunemente conosciuto dai giovani con l’hashtag #AgoRunDay. Molto più di una banale corsa domenicale - spiega l’avv. Paolo Iannone (Presidente del Rotaract Club Bari Agorà) - si tratta di una iniziativa a tutto tondo per creare una rete di amicizia e solidarietà tra i ragazzi con finalità di service, ovvero realizzare a fine anno un’utilità, un servizio per la comunità che da sempre accomuna lo spirito rotariano e rotaractiano basato sul principio: service above self. Difatti, al punto di incontro previsto al Teatro Petruzzelli di Bari tutti i partecipanti doneranno un euro per un service che i ragazzi del Rotaract Club Bari Agorà realizzeranno a fine anno. #AgoRunDay ai nastri di partenza: alle ore 10 di domenica 16 dicembre i corridori partiranno dal teatro Petruzzelli di Bari con arrivo previsto alla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro. Tale iniziativa sarà ripetuta dal Rotaract Club Bari Agorà ogni seconda domenica del mese e il primo classificato al termine della stagione riceverà un premio dal Presidente del Rotaract Club Bari Agorà.