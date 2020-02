"Il segreto di Esther" di Patrizia Gesuita

"In mansarda le si aprì davanti un mondo incredibile! Vecchi oggetti, un sofà in seta rosa, due lampadari, un mobiletto in stile vittoriano con sopra una lampada stile art decò, una bambola con boccoli biondi in una picola culla..."

Sabato 14 marzo 2020 alle h. 18:30 nel Salone Mozart dell'Associazione Culturale Hamadeus a Bari, in p.zza Umberto I, 43, Patrizia Gesuita presenterà il suo libro "Il segreto di Esther", Schena Editore. Dialogherà con l'autrice, Cristina Scorcia. Gli interventi musicali sono a cura di Alessio Giove, fisarmonicista, Stefano Stabile e Marco Mallardi, chitarre. Ingresso libero.