A più di cinquant’anni dall’uscita del film di Dino Risi approda al Teatro Traetta di Bitonto "Il sorpasso"

A più di cinquant’anni dall’uscita del film di Dino Risi, per la prima volta la celebre sceneggiatura approda a teatro. Nei panni di Bruno/Gassman Giuseppe Zeno, mentre il suo contraltare sarà la giovane promessa Luca Di Giovanni. Manifesto dell’Italia del boom economico, Il Sorpasso è, al tempo stesso, un grande road movie psicologico, il che lo rende un testo senza tempo. Spogliato della connotazione storico-sociale, il film è costruito su una drammaturgia destrutturata, scatola aperta ideale per una riscrittura teatrale focalizzata sui personaggi. In questa dinamica la trasposizione teatrale mette al centro della vicenda i due protagonisti, e il loro incontro/scontro come puro conflitto caratteriale e psicologico. Tra Bruno e Roberto si stabilisce sin dalle prime scene un gioco-forza di prevaricazione, rivendicazione, ambizioni, fughe, rinascite, silenzi e violenza.

Bananas

Giuseppe Zeno

IL SORPASSO

dal soggetto cinematografico di Dino Risi, Ettore Scola e Ruggero Maccari; adattamento teatrale Micaela Miano; in coproduzione con ABC Produzioni, Teatro Arte, Marche Teatro;

con Luca Di Giovanni; e la partecipazione di Cristiana Vaccaro

regia GUGLIELMO FERRO