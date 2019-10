Il teatro come cura di sé

VILLACOLLE presenta 'Essere (o non essere) IL TEATRO COME CURA DI SE’, percorso esperienziale di gruppo con l’ausilio della drammatizzazione per sciogliere quei nodi che impediscono la realizzazione di sé



PRIMO INCONTRO DI PRESENTAZIONE E PROVA GRATUITA

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE ORE 20,00

(necessaria la prenotazione al 3281322331 anche con messaggio whatsapp)

presso VILLACOLLE, via Morelli e Silvati, 7 bis, Torre a Mare, Bari



Se si pensa al mondo interiore come qualcosa in cui alberga il nostro potenziale creativo tutto è possibile o almeno gran parte di ciò che vorremmo realizzare.

Occorre però attraversare un labirinto, quello delle nostre contraddizioni, delle nostre ombre, paure e fantasmi, dei condizionamenti, delle dipendenze e dei legami, delle resistenze.

Con pazienza e impegno possiamo affrontare questi ostacoli e vicoli ciechi perché come tutti i labirinti vi è una strada che porta verso l’uscita.

Il percorso di gruppo si propone di favorire la conoscenza di sé e lo sviluppo della creatività per mezzo dell’IMPROVVISAZIONE e dell’AZIONE TEATRALE seguite da un'attenta e guidata elaborazione.



conduce

ROBERTO GIACOIA, regista teatrale, psicodrammatista, esperto in materie psicologiche.

Info 3281322331