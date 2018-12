Il video di Natale: da #Molfetta nel mondo #ilm

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Natale è anche attesa, speranza e dono. Ormai si è abituati ad avere tutto e subito, ma cosa c'è di più bello dell'attesa di un regalo, di un mondo migliore, della speranza che i sogni si realizzino e diventino realtà. Riporta alle emozioni del passato il video di Natale realizzato dall'associazione Oll Muvi, ai più conosciuta come I Love Molfetta, il Babbo Natale che si aggira fra simpatici oggetti in una atmosfera ovattata e carica di aspettative. Con calma e con amore confeziona pacchi e li introduce in un grosso sacco di iuta, come se fosse il contenitore dei desideri. Impacchettati col cuore, con una carta regalo speciale, con la destinazione ben definita vanno a raggiungere le diverse comunità dei molfettesi sparsi nei cinque continenti, dove abbiamo un' altra Molfetta. I nostri concittadini residenti in Australia, Venezuela, Argentina, Stati Uniti, Canada, Inghilterra sparsi in tutta l'Europa riceveranno un messaggio d' amore, un pensiero dalla loro terra d' origine. Il sacco di Babbo Natale, ormai colmo con i suoi doni, prende le più lontane destinazioni. Che arrivino gli "Auguri di Buon Natale from Molfetta in the world" a tutti CLICCA E GUARDA IL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=23kDiGe-vUw Il video è stato realizzato da un giovanissimo promettente videomaker molfettese Domenico Tangari, anche lui entrato a far parte della grande community di I Love Molfetta. Le riprese sono state realizzate nella nuova sede di Architettiamo Event and Wedding, sita a Molfetta in via Madonna dei Martiri 141. La direzione artistica è di Roberto Pansini. L'associazione Oll Muvi, #ilovemolfetta, si impegna costantemente a mantenere vive le tradizioni, attraverso diverse iniziative alcune esportate dall'altra parte del mondo. "Siamo davvero contenti se riusciamo a rendere felice chi è lontano dalla sua Molfetta".