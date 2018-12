Il villaggio di Babbo Natale a Gravina in Puglia

Il Centro Visite Bosco Difesa Grande, in collaborazione con Teatroppiù è lieto di presentare "Il villaggio di Babbo Natale", un appuntamento imperdibile con la memoria, il gioco e il ricordo di Babbo Natale e gli altri personaggi della fiaba "Che fine ha fatto Babbo Natale?". Un luogo magico dove poter incontrare Babbo Natale e giocare con la fantasia. I bambini potranno conoscerlo di persona per esprimere tutti i propri desideri e scoprire un mondo magico ed incantato attraverso i racconti su Santa Claus.



Durante il periodo natalizio saranno proposti diversi eventi, tra cui la tombolata di beneficenza del 30 Dicembre



Giorni e orari di apertura per il pubblico:

2-8-9-15-16-22-23-25-26-29-30 dicembre

5-6 gennaio

dalle ore 11.00 alle ore 18.00



Costo d'ingresso:

5€ (i bambini al di sotto dei 3 anni entrano gratis)



Programma della giornata:

da sabato 15 a venerdì 21 dicembre 2018

Gravina in Puglia (Bari)

Centro Visite Bosco Difesa Grande

Vivaio Forestale

11:00 - 18:00

ingresso a pagamento

5 euro

Info. 3929100457