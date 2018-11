Ilaria De Robertis in duo live al Brothers cafè

Venerdì 30 novembre Brothers Cafè presenta

Ilaria de Robertis in duo, sonorità smooth jazz, pop & dance, collabora con grandi nomi che scalano le classifiche internazionali, quali Rocco Ventrella, Brian Lucas. Reduce dal Algarve Smooth Jazz in Portogallo ad ottobre 2018 e prossima con il sax di Rocco Ventrella al Spaghettini club a gennaio a Seal Beach-California.



La formula per la serata è di apericena che comprende stuzzicherie, 2 primi e una bevanda a scelta fra calice di vino, prosecco o birra.



Info e prenotazioni ai numeri 080/5217156 - 393/8514606.