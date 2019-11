Ilaria Derobertis duo

Venerdì 29 novembre Brothers Cafè presenta Ilaria De Robertis in duo, sonorità smooth jazz, pop & dance. Ilaria collabora con grandi artisti nazionali e internazionali e sarà accompagnata da Gianni Laporta, tastierista degli Audio2.

Per concludere la serata la musica dance dagli anni70 ad oggi!

La formula per la serata è di apericena € 18 che comprende stuzzicherie, 2 primi dello chef e prima consumazione drink compresa. Si accede su prenotazione 080/5217156 393/8514606