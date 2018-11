'Iliade ovvero siamo tutti figli di Troia' - con Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di prosa “GEOGRAFIE DEI SENTIMENTI” con lo spettacolo ILIADE OVVERO SIAMO TUTTI FIGLI DI TROIA



di e con Giuseppe Ciciriello

musiche in scena Piero Santoro

IP produzioni impertinenti



“Che la guerra si muove per interesse, si combatte per amore e si vince con l’inganno.

Che dalla vita e dall’amore nessuno ha scampo”.



Il racconto degli ultimi 51 giorni di Troia, una guerra che ancora continua a raccontarci tutte le guerre, che trovano ogni volta pretesti diversi, ma in fondo gli stessi moventi.

Una guerra di culture, sulla linea di confine, la storia che si ripete inesauribile e insensata, senza memoria di se stessa.



Questa Iliade è un racconto moderno, proposto nel modo più antico: in scena la maestria di un narratore, uno sgabello e la musica evocativa di una fisarmonica.



Parole e gesti narrano dei protagonisti di una guerra lontana ma che ancora continua a raccontarci il tempo che viviamo e a svelarci il nostro presente.