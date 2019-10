“Illumina novembre”: il ponte adriatico si colora di bianco per puntare i riflettori sulla lotta alle neoplasie polmonari

Il Comune di Bari aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale “Illumina Novembre” promossa da ALCASE Italia, prima organizzazione impegnata nella lotta al cancro del polmone. Per tutto il mese di novembre il ponte Adriatico sarà illuminato di bianco, colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare.

“Illumina Novembre” 2019 sarà l’occasione utile a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti di una patologia che rimane ancora oggi ancorata al “marchio negativo del fumatore” e a quello, altrettanto negativo, “dell’incurabilità”. Oggi non è più così: sono numerosi i giovani e le donne, spesso non fumatori o ex-fumatori, che si ammalano. E i recenti progressi della biologia molecolare in campo tumorale, unitamente all’introduzione degli immunoterapici, hanno determinato nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia.