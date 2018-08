Vent’anni di ideazioni, disegni, grafiche e progettazioni. A coronamento di un fruttuoso 2018 ricco di gratificazioni, Alberto Camarra, disegnatore e graphic designer - appassionato di fumetti e animazione - apre i suoi archivi e si affida all’Associazione Culturale Il Tre Ruote Ebbro (per la quale ideò il logo nel 2005) per la sua prima mostra personale, ILLUSTRART! – ALBERTO CAMARRA TRA GRAFICA E DISEGNI, una sorta di antologica che ripercorre la produzione dagli inizi ad oggi, tra vignette, concept, progetti e illustrazioni.





VERNISSAGE: Sabato 1 Settembre | ore 19 a cura di BBeP - Barba Baffi e Pellicce - Rosetta RetroFood

APERTURA: dal 1 al 9 Settembre

ORARI MOSTRA: 18.00 – 21.30



DOVE: Via Giannone, 4 – Locorotondo



Per informazioni scrivete a info@treruote.net

La mostra è stata realizzata con il contributo della banca di Credito Cooperativo di Locorotondo



ALBERTO CAMARRA



Sperimentazione, fusione e ricerca della perfezione attraverso il dettaglio, sono le prerogative dell’arte figurativa di Alberto Camarra, illustratore e graphic designer che fonde le tecniche del disegno tradizionale alla moderna digital art.

Autodidatta, scopre la sua inclinazione per il disegno sin da piccolo, influenzato dall’animazione Giapponese e dal fumetto umoristico degli anni ’80. Crescendo, durante il periodo formativo e parallelamente agli studi scolastici (indirizzo tecnico) amplia e approfondisce le sue conoscenze in ambito fumettistico (disneyano e umoristico in primis) cominciando a farsi notare a partire dalla metà degli anni ’90 esponendo a Bari (Fiera del Levante), a Foligno (Humourfest, Rassegna Internazionale dell’Umorismo), al Cartoomics di Milano (stand Mondadori) e continuando anche negli anni successivi a partecipare ad eventi del settore ottenendo continui consensi.

Il successivo approccio coi software di grafica digitale risulterà poi subito interessante e gli permetteranno di acquisire grande padronanza con il disegno vettoriale che abbina ad altre tecniche lavorative (come l’incisione su marmo) grazie alle quali realizza decorazioni artistiche di ogni tipo.

La duttilità maturata negli anni nonché le esperienze accumulate nel campo dell’editoria, della comunicazione, nello studio di concept, nell’arte del decoro e dell’illustrazione permettono così all’artista di spaziare tra vari generi passando con facilità dal disegno umoristico al fantascientifico (i robot sono tra i suoi soggetti preferiti), dalla figura femminile allo studio di grafiche geometriche ispirate alla natura e al patrimonio artistico del proprio contesto territoriale dando così vita ad illustrazioni variegate. L’abilità di ideare e creare personaggi in qualità di character designer gli permette nel 2009 di conquistare il Transformers Contest lanciato da Autorobot.it con il progetto Mirage e di farsi notare dal pubblico appassionato degli eroi di Cybertron. Dal 2014 è disegnatore di punta per il progetto Regeneration Plus basato sui famosi personaggi robotici, per il quale realizza diverse copertine e cura l’aspetto grafico.

Recentemente, nell’aprile 2018, si è aggiudicato l’àmbito Premio del Pubblico all’ottava edizione del Festival dell’Immagine, mostra concorso internazionale tenutasi nella città di Martina Franca, presentando l’opera Afrodite. La galleria ufficiale con i suoi disegni è visitabile al sito

www.albertocamarra.deviantart.com