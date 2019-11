Ad Acquaviva delle Fonti la presentazione di "Iluzie" di Lorena Liberatore

Mercoledì 4 dicembre, alle 18:00, non perdete la presentazione di "Iluzie" di Lorena Liberatore (FaLvision Editore) presso la Sala Comunale Colafemmina, nel Palazzo De Mari di Acquaviva delle Fonti (BA). L’evento è offerto da l’Associazione culturale “Il circolo del grillo parlante” con il patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti. Dialoga con l’autrice: Antonella Filippo.

“Nell'apparente piacevole vita di tutti i giorni, può accadere qualcosa, qualcosa d'inaspettato. Gli oggetti più comuni d'improvviso prendono vita e tutto magicamente può parlare, come risvegliato da un sogno fatale. Iluzie è un testo teatrale ispirato al fantasy, adatto a giovanissimi e adulti, un testo sperimentale che gioca con la comicità e i generi letterari, il tutto mescolato ad atmosfere musicali rock e cinema, questi ultimi segnati dall'uso del cortometraggio. Il protagonista è un uomo che ha da poco superato il suo trentottesimo compleanno, la sua vita si svolge tutta in virtù di un lavoro alienante in un ufficio ma non sa che sta per vivere un viaggio al limite della realtà, o forse tra follia ed immaginazione! Torna in questo volume il fascino per l'onirico e la fiaba, spesso analizzati dall’autrice”.

Per ulteriori informazioni: la pagina Facebook dell’evento!

https://www.facebook.com/ events/2587828621463369/