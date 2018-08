Imaginaria Kids la sezione speciale del festival Imaginaria per bambini e ragazzi

La 16esima edizione di Imaginaria - XVI festival int. del cinema d'animazione d'autore si terrà dal 21 al 25 agosto nel Monastero di San Benedetto (Conversano).

Anche per quest'edizione ci sarà uno spazio pensato per bambini e ragazzi ovvero Imaginaria Kids con eventi tutti ad accesso gratuito.

A corredo delle proiezioni serali che si terranno nella Piazzetta Sturzo diverse saranno le attività proposte con laboratori e letture animate.

Anche quest'anno una speciale giuria di bambini decreterà il vincitore quale "Miglior corto d'animazione per bambini".



www.imaginaria.eu