"Imagine", al Multicinema Galleria di Bari il film diretto e interpretato da John Lennon e Yoko Ono

Lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 ottobre (16.00 – 18.30 – 21.00) arriva in proiezione al Multicinema Galleria di Bari (infotel: 080.521.45.63) Imagine, lo storico film del 1972, diretto da John Lennon e Yoko Ono, in occasione delle celebrazioni mondiali dell’anniversario della nascita dell'ex Beatles, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940. Immaginate un film surreale che unisce momenti di fiction a scene reali riprese da un giorno qualunque, nella mistica, visionaria, psichedelica vita di Lennon e Ono. Mischiatele alle meravigliose e immortali musiche dello storico album «Imagine». Per la prima volta sul grande schermo sarà possibile godere di questo irresistibile film, restaurato ed interamente rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos.

L'appuntamento sarà l’occasione unica per tutti i fan di Lennon e dei Beatles per riscoprire Imagine come non si era mai visto o ascoltato prima, in un collage cinematografico di colori, suoni, sogni e realtà. Il film è stato prodotto e diretto da John e Yoko che, con numerose guest star tra cui George Harrison, Fred Astaire, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack Palance e Jonas Mekas, creano un mondo di immaginazione ricco e commovente quanto la musica che lo accompagna.

L’innovativo film musicale presenta un trattamento visivo diverso per ogni canzone e segue John e Yoko durante le sessioni di registrazione di Imagine sia nel Regno Unito sia a New York come coproduttori del disco con Phil Spector. Restaurato frame-by-frame dai rulli originali e con il remix audio di Paul Hicks, pluripremiato ai Grammy Awards, il film evento è accompagnato da 15 minuti di contenuti inediti, tra cui filmati in studio di John e della sua band (inclusi anche Harrison dei Beatles, Nicky Hopkins dei Rolling Stones, Alan White degli Yes e il bassista Klaus Voormann, amico e fan dei Beatles dai tempi di Amburgo) che eseguono “How Do You Sleep?” e “Oh My Love” in un mix appositamente creato per il Dolby Atmos sound surround “raw studio”, che pone lo spettatore al centro dello studio di registrazione, mentre la band suona dal vivo. L’occasione unica per celebrare al cinema l’anniversario della nascita di John Lennon, pietra miliare della storia della musica mondiale.

Negli stessi giorni anche Universal Music celebra l’apice della carriera solista di Lennon con “Imagine – The Ultimate Collection”, il suo album più famoso in box set di sei dischi. In uscita il 5 ottobre, questa collezione di 140 storiche tracce, remixate e rimasterizzate, è stata autorizzata da Yoko Ono Lennon, che ne ha supervisionato la produzione e la direzione creativa. Attraverso quattro CD e due Blu-ray, questa edizione ampliata offre una varietà di esperienze di ascolto stimolanti e profonde. Dai nuovi Ultimate Mixes dell’iconico album, che svelano nuovi livelli di profondità sonora, definizione e chiarezza di queste canzoni senza tempo, fino ad arrivare ai Raw Studio Mixes che consentono all’ascoltatore di sentire le prime registrazioni di Lennon e della Plastic Ono Band, passando per il 5.1 Surround Sound mix ed un Quadrasonic Album Mix, con i quattro originali canali audio rimasterizzati in quadrifonia per la prima volta in quasi cinquant’anni.