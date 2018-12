Immacolata 2018 presso Masseria Spina

Lo staff de "Le Cucine di Masseria Spina" è orgoglioso di invitarvi per il pranzo dell'Immacolata che si terrà come da tradizione l' 8 Dicembre.



Per iniziare la giornata proponiamo per le ore 10:00 un tour guidato del Parco Rurale con raccolta dei famosi agrumi, di Spina, attività disponibile su prenotazione.



Alle ore 12:30 aperitivo con benvenuto dello chef e flûte di Spumante Brut



-MENÙ-

Entrée

Angus fumé con burrata

Baccalà in pastella



Primo Piatto

Fiocchi ripieni di Speck e fontina con crema di parmigiano reggiano e pane profumato all'aneto

Risotto con vongole, mozzarella di bufala e zucca



Secondo piatto

Filetto di branzino in crosta di patate



Dolce

Panettone artigianale e cartellate



Bevande

Vino Cantine Cardone, acqua, caffè e amaro



- Ulteriori disponibilità dalla nostra carta vini



Prezzo adulto €35

Menù baby €20 (fino a 12 anni)



- INFO -

334 9127349 - 080 802141 - 080 80 2396

MAIL: info@masseriaspina.it



Possibilità menù vegetariani -su richiesta-



- EXTRA -

€5 tour guidato del Parco Rurale con raccolta degli agrumi (gratuito fino a 12 anni)

- Il costo degli agrumi sarà conteggiato a termine della raccolta in base al peso-



-NOTE-

Si consigliano scarpe da trekking o stivali e cestino per la raccolta.



Il Parco dispone di spazi al coperto e ampio parcheggio.



- COME RAGGIUNGERCI -

Dalla Strada Statale 16 uscita Monopoli Nord

Proseguire in direzione Monopoli per circa 1 km

svoltare a destra nelle colonne tinte di rosso della masseria