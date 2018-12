Venerdì 7 dicembre festeggia la Vigilia dell'Immacolata con "IMMACOLATO PANZEROTTO"!



LO SPECIAL EVENT organizzato da Fishfizz!



🕢START ore 19:30



Per chi cena da noi:

3 panzerotti di mare + 1 cocktail a scelta tra i classici 10€



Per chi ordina d'asporto con #JustEat o #SocialFood:

5 panzerotti di mare 15€



DALLE ore 22:30



Dj set a cura di KIKKO ESSE feat. Donny Balice-Trumpet



TRE i panzerotti di mare a tua scelta:



SCAMPI, ragù di crostacei, bufala

GAMBERI, cime di rape, peperoncino, cipolla

TONNO, philadelphia, menta, pomodorini



Mitici, no?



Festeggia la tua Vigilia dell'Immacolata con L'IMMACOLATO PANZEROTTO di #Fishfizz!



PRENOTAZIONI al 340 661 1962. Siamo a #Bari in via G. Posca 43