A Bari la rassegna 'Benzina sul fuoco', incontro su Immaginario collettivo e Memetica

Lasciare i luoghi di discussione virtuali e ritrovarsi in uno spazio fisico in cui parlare di persona di argomenti di stretta attualità, cercando di capirne di più. Rimanere insieme per un paio d’ore e scambiarsi idee e punti di vista in una rassegna dal titolo provocatorio “Benzina sul fuoco” per scaldare gli animi tiepidi e accendere la discussione.

Continua l’autunno caldo di Bari con la collaborazione tra Spazio Murat e La Scuola Open Source, ideatrici della serie di incontri incentrata su temi politici che dividono l’opinione pubblica. Il secondo dei quattro incontri gratuiti e aperti al pubblico ospitati all’interno dello Spazio Murat, in piazza del Ferrarese, è in programma per domani, venerdì 29 novembre dalle 18 alle 20. Tema dell’appuntamento è Immaginario collettivo e Memetica. Cosa è un meme? In che modo nasce un meme? Come influenza i nostri comportamenti e la nostra vita? In che rapporto è il processo di produzione-distribuzione- fruizione di memi con le reti sociali digitali? Queste e le altre domande a cui si proverà a rispondere nel corso dell’incontro con gli ospiti scelti: Aria Magrini - artista, ricercatrice, attivista di Clusterduck; Dino Amenduni - socio di Proforma, spin doctor e docente; Tommaso Guariento - autore per NOT, docente e ricercatore.



Il format prevede speech di 15 minuti dei relatori con successiva discussione di gruppo in cui, per garantire la pluralità di visioni, interverranno tre personalità provenienti da luoghi, percorsi professionali e culturali differenti, e si svilupperanno attorno ad un tema comune, che divide. Per ogni argomento si potranno ascoltare diversi punti di vista: l’obiettivo è generare scontri intellettivi e aggregare persone e competenze per generare valori condivisi, che arricchiscano e sfidino un pubblico aperto e plurale.

Gli incontri saranno tutti moderati da Alessandro Tartaglia (per la Scuola Open Source) e da Melissa Destino o Giusy Ottonelli (per Spazio Murat).

Per avere maggiori informazioni visitare la pagina Facebook degli eventi https://www.facebook.com/ events/530864064121982/