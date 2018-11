'Imparare meditando' di Paola De Marzo

''Come facciamo ad avere consapevolezza di noi stessi se non ci mettiamo in ascolto? In ascolto di noi e dell'altro? E ancora, come si fa a mettersi in ascolto? Come si fa a concentrarsi? Ecco, educare alla meditazione significa proprio questo: educare all'ascolto di sé e poi degli altri; imparare a fermarsi, a sentire le proprie ansie, le proprie paure per poterle superare. Questo libro è una guida pratica per provare a sperimentare una tecnica di meditazione a scuola. La meditazione permette di intraprendere un percorso di conoscenza del proprio sé e può riguardare gli adulti come i bambini. è una strada per "stare bene", un viaggio dentro noi stessi attraverso l'uso consapevole del respiro e delle capacità di immaginazione e visualizzazione. Avvalendosi di anni di sperimentazione diretta a scuola, con il supporto di schede e di feedback, Paola De Marzo suggerisce l'adozione di percorsi collaudati con l'auspicio che ogni scuola possa diventare un giardino dove coltivare mille fiori diversi.''



sarà presente l'autrice Paola DE MARZO

Sabato 17 novembre alle ore 18,00

QUINTILIANO la libreria presenta:



IMPARARE MEDITANDO

Manuale per for-Amare ragazzi sereni di Paola De Marzo

Dal Sud edizioni





presenta Donatella LOPEZ, giornalista

intervento di Paola MATARRESE, counsellor

letture a cura di Antonella RADICE, attrice





PAOLA DE MARZO

Paola De Marzo, nata a Bari, è docente di Lettere nella Scuola secondaria di Primo grado. Dal 2000 si occupa di Meditazione nelle scuole, con tecniche di respirazione guidata, visualizzazioni e lavori di alfabetizzazione emozionale per il Ben-Essere degli alunni. Lavora da anni in cerchi di Consapevolezza femminile sia con la Meditazione che con il Reiki, di cui è Master dal 2003. Ha collaborato al progetto “Dragon Light, unite per la Vita”, per il supporto riabilitativo alle donne che hanno subito una patologia oncologica, proponendo lavori di Meditazione e Visualizzazione guidata. Ha pubblicato la raccolta di poesie Frammenti di Luce e il volume Il cerchio del respiro. Meditare per essere felici (Gelsorosso). È stata conduttrice della trasmissione Holistic. Un viaggio nelle terapie bioenergetiche, su Antenna Sud.

