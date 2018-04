Allo Showville il film-documentario “Imperdonabile”

Venerdì 13 aprile, alle ore 20, avrà luogo la proiezione del film-documentario “Imperdonabile”. La proiezione è prevista presso il Cinema “UCI Showville” di via Giannini 9, a Bari.

“Imperdonabile” racconta in prima persona la storia di due dei protagonisti del genocidio del Ruanda, il più grande degli anni '90 e della storia africana. Il primo è Alice, una donna che ha perso sua figlia e una mano a colpi di macete. Il secondo è Emmanuel: l'uomo che l'ha mutilata e che è tornato indietro per chiederle perdono.

Il film-documentario è stato girato in Ruanda e raccoglie immagini e testimonianze di una pagina oscura della storia dell'umanità e delle sue conseguenze. Un percorso interiore nell'animo della vittima e del carnefice.

“Imperdonabile” è il primo film-documentario ideato, girato e prodotto dal regista Giosuè Petrone con la collaborazione di Mary Beth Minnis, produttrice tra l'altro del documentario “Tower”, presente nella short list per le nomination agli Oscar 2017 e ora distribuito da Netflix. Giosuè Petrone sarà presente in sala durante l'evento; al termine della proiezione risponderà alle domande del pubblico.

Il documentario ha ricevuto la menzione onorevole al "Best Shorts Humanitarian Award 2017" unendosi al gruppo di altri vincitori di alto profilo di questo importante premio come gli Oscar, Emmy e BAFTA.

Il documentario è stato realizzato senza fini di lucro.



Gallery