A Bari la ciclopasseggiata "In bici sotto le stelle"

Ritorna la pedalata del Giovedi sera, ormai consolidata, per trascorrere insieme una serata molto rilassante e piacevole, in sella alle bici (potete anche noleggiarle rivolgendovi da Velo Stazione Bari )



La sera del 3 Maggio alle ore 20,45 ritrovo nello spiazzale antistante la Basilica di San Nicola

Saranno pronti ad accogliervi tutti i volontari della nostra Associazione per darvi il consueto benvenuto ,vi sentirete subito partecipi del nostro gruppo.



Ripartiamo da Piazza Del Ferrarese , ritrovo alle 21,00

partenza ore 21,15.

percorso di circa 12km, con il massimo del relax e senza stress, giro adatto anche a famiglie con bambini



Abbandonate il vostro smartphone per 2ore

apprezzerete meglio la nostra città in bicicletta.



Si consiglia vivamente di utilizzare bici in buono stato, freni e luci efficienti ,gilè catarifrangente,consigliabile l'uso del casco.



Andare in bici significa anche rispettare il codice della strada ,pertanto comportamenti imprudenti non potranno essere riconducibili agli organizzatori dell'evento.



Partecipazione libera ,ognuno è responsabile di se stesso.



Si ringraziani fin d'ora tutti i nostri partners e i nostri soci che permettono a tutti di pedalare in piena sicurezza.