In esclusiva let's party a Giovinazzo

Sabato 8 settembre, un party all'insegna del divertimento puro, sotto le stelle in riva al mare l'esilerante showman Beppe Pelagio canterà e vi farà cantare senza sosta con il suo repertorio arricchito per l'occasione per poi lasciare spazio al nostro dj Gianni De Tullio (80-90, Reggaeton, commerciale) che con le sue selezioni vi farà ballare fino al mattino.

La serata ideale per festeggiare il tuo evento nell'evento più esclusivo di Bari nord.



Formule d'accesso:

- Cena servita € 16 (antipasto impiattato + primo a scelta o pizza + bevanda + frutta) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

- Discoclub € 10 (con drink alcolico) INGRESSO IN LISTA



BIG MAMAS: str. prov.le S. Spirito-Giovinazzo (lido Mamas)

PRENOTAZIONI Tel. 348.8791734