Al Planetario di Bari ritorna lo spettacolo di teatro-scienza 'In viaggio con Darwin'

Domenica 17 Marzo alle ore 19:00 ritorna lo spettacolo di teatro-scienza “IN VIAGGIO CON DARWIN”.

Accompagnati da Charles Darwin si andrà sulla nave HMS Beagle per esplorare le isole Galagapos. Attraverso straordinarie immagini 3D si conoscerà il percorso che ha condotto il grande naturalista a svelare le regole dell’evoluzione della vita.

Si ammirerà il maestoso albero della vita dalle sue fronde più alte alle radici più arcaiche.

Lo spettacolo ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione di un documento di riconoscimento

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956