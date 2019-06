Inaugurazione della Sala Francesco Speranza e apertura straordinaria serale della Galleria Devanna a Bitonto

Domenica 30 giugno alle ore 20.00 sarà inaugurata e aperta al pubblico la sala, ubicata a piano terra di Palazzo Sylos Calò,Francesco Speranza, dedicata all’omonimo pittore bitontino (Bitonto, 1902 - Bari, 1984) e recentemente restaurata dal Polo Museale della Puglia,.

Per l’occasione, il pubblico sarà accompagnato nell’ambiente, a gruppi di otto unità per volta, alla scoperta di dipinti che illustrano i vari generi artistici cui si dedicò l’artista (paesaggi, ritratti, nature morte).

Trapiantato a Milano sin dagli anni della giovanile formazione, mai dimentico della sua terra d’origine, Francesco Speranza rappresentò una fonte di ispirazione, reinventando in una dimensione trasognata e fiabesca i luoghi della memoria e dell’infanzia con un senso poetico che riscatta la sua pittura dal cedimento a facili descrittivismi.

Le opere esposte saranno fruibili anche dalla strada grazie a una vetrata, appositamente progettata per l’allestimento, percorrendo via Rogadeo, l'antica via Delli Mercanti, asse di collegamento che conduce nel cuore della città antica, collegando porta Baresana e la Cattedrale.

Per l’evento la Galleria Nazionale della Puglia resterà aperta sino alle ore 23.00 (22.30 ultimo ingresso).