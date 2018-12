Al conservatorio di Bari 'Mortari25. Musica, ricerca e didattica per Virgilio Mortari (1902-1993)'

Ancora un’articolata proposta di produzione artistica e di ricerca da parte del Conservatorio di Musica Statale “Niccolò Piccinni” di Bari.

Il progetto “Mortari25. Musica, ricerca e didattica per Virgilio Mortari (1902-1993)” intende rendere omaggio alla levatura di un compositore scomparso 25 anni fa, assai noto per tutto il Novecento e meno ai nostri giorni. Egli fu protagonista del panorama nazionale e internazionale come artista, come intellettuale, come didatta.

Il programma, teso a seguire il filo rosso della musica di Mortari e delle sue ‘affinità elettive’, s’inaugura il 14 dicembre alle ore 20.30 con il Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio (direttore Giovanni Pelliccia, violoncello Nicola Fiorino, violino Francesco D’Orazio). In occasione del concerto l’associazione “Amici di Cuore” farà dono di un defribillatore al Conservatorio “Piccinni”.

Il 15 dicembre (ore 9-19) sarà celebrata una Giornata internazionale di studi affidata a specialisti di chiara fama, comprendente un doppio concerto (ore 12 e ore 20) con musiche rare e raffinate.

Da non perdere la visita all’Esposizione bibliografico-documentale curata da Maria Grazia Melucci (14-22 dicembre).

Qui di seguito le informazioni dettagliate relative ai singoli appuntamenti.



14 dicembre 2018, ore 20.30

Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio

direttore Giovanni Pelliccia

violino Francesco D’Orazio, violoncello Nicola Fiorino

in programma:

Nino Rota Balli per piccola orchestra (1932)

Ottorino Respighi Adagio con variazioni per violoncello e orch. (1902-1921)

Virgilio Mortari Concerto per violino e orch. (“Omaggio a Leonid Kogan”, 1972)

Alfredo Casella Serenata op. 46bis (1930)

15 dicembre 2018, ore 9-19

Giornata internazionale di studi

relatori Annalisa Bini, Beatrice Birardi, Giulio D’Angelo, Michele Lomuto, Pierfranco Moliterni, Antonio Rostagno, Sabrina Santoro, Fiorella Sassanelli, Nicola Scardicchio, Daniela Tortora

presidenti di sessione Federico Celestini, Lorenzo Mattei

15 dicembre 2018, ore 12

Concerto

esecutori Francesco D’Orazio, Nicola Fiorino, Claudia Giorgio,

Emanuele Petruzzella, Mario Valentino Scarangella, Asia Ventura

musica Virgilio Mortari

15 dicembre 2018, ore 20

Concerto

esecutori Francesco D’Orazio, Nicola Fiorino, Enzo Filacaro, Gregorio Goffredo, Pasquale Lepore, Davide Picci, Fiorella Sassanelli, Giovanni Zonno

musica Mario Castelnuovo-Tedesco, Virgilio Mortari

15-22 dicembre 2018

Esposizione bibliografico-documentale

dedicata a Virgilio Mortari

a cura di Maria Grazia Melucci



Info: www.conservatoriopiccinni.eu