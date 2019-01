Inaugurazione della mostra 'Astérix et la transitalique'

Si inaugura il 18 gennaio ore 18, presso l’Artoteca della Alliance Française di Bari, la mostra del fumetto Astérix et La Transitalique

tradotto Asterix e la Corsa d’Italia.

La mostra racconta la nascita e la realizzazione dell’ultimo album a fumetti della serie creata da lbert Uderzo e René Goscinny, questa volta dedicato proprio a un viaggio… in Italia!



I processi di realizzazione di questo 37° episodio firmato dal talentuoso duo Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, sono messi in risalto attraverso 21 pannelli, dai primi schizzi in bianco e nero fino alle coloratissime tavole definitive. I celeberrimi Astérix e Obélix si lanciano all’avventura in una sorprendente Italia dei tempi antichi che, scopriranno, non è tutta romana ma abitata da tanti popoli diversi, con i loro caratteri e usanze.



Giocando con stereotipi e ironia, Jean-Yves Ferri e Didier Conrad raccontano un’Italia fantastica che parla anche di noi.



La mostra sarà presentata dall’artista fumettista francese Réza Benhadj che premierà inoltre i due vincitori del concorso Astérix et Obélix arrivent à Barium.