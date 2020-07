Inaugurazione dello storico caffe' Riviera 2.0

Rinato dalle ceneri del Gran Caffè Riviera, storico bar dei primi anni '60, il RIVIERA 2.0 è stato rivisitato con un aspetto totalmente all'avanguardia. Infatti, dispone di saletta interna con una panoramica davvero mozzafiato che affaccia sul mare e un garden esterno in cui poter degustare le nostre specialità.



• 𝗡𝗘𝗪 𝗢𝗣𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗥𝗜𝗩𝗜𝗘𝗥𝗔 𝟮.𝟬 •

𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜 𝟭𝟬 𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟬

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗛𝟭𝟵.𝟬𝟬

𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗢𝗟𝗟𝗘

• RESIDENT DJ - DJ David De Palma

• GUEST PERFORMANCE - Fabiolinodj Sciacovelli

𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗚𝗨𝗘𝗦𝗧 𝗲 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗗'𝗘𝗖𝗖𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 - 𝗠𝗔𝗟𝗘𝗡𝗔



Il taglio del nastro sarà officiato dal Presidente della Regione Puglia - Dott. Michele EMILIANO e dal Presidente del Consiglio Comunale di Bari - Dott. Michelangelo CAVONE



𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗥 - Gianluca Bottalico

𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗢𝗥𝗘𝗗 𝗕𝗬 - Riviera 2.0 - GF Creative Art Event A.C.

𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗕𝗬 - 𝗥𝗖 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘

Gli appuntamenti in programmazione per l'estate 2020 sono:

IL VENERDÌ DEL RIVIERA

L' appuntamento fisso del fine settimana, con tutte le hit del momento e la migliore musica per accompagnare i vostri aperitivi sul mare.

ℹ️ - Lo sapevi che?

Al RIVIERA 2.0, è possibile organizzare eventi, compleanni e banchetti con formule e pacchetti fatti su misura per i nostri clienti.