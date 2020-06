A Orto Domingo l’edizione 2020 della “Festa di Primavera”: tra musica, danze e visite guidate l’inaugurazione di “Orto Brigante Michelina De Cesare”

Venerdì 19 giugno a Orto Domingo si terrà l’edizione 2020 della “Festa di Primavera”, durante la quale tra musica, danze e visite guidate, ci sarà l’inaugurazione di “Orto Brigante Michelina De Cesare”, un laboratorio che mette insieme varie attività, per grandi e bambini, all’insegna della sostenibilità e che punta a dare un impulso alla nostra terra, ai suoi prodotti e alla sua storia.

Questo appuntamento, ch avrà inizio alle 16:30, è patrocinato dal Municipio 2 del Comune di Bari ed è organizzato dall’associazione Parco Domingo Comunità Empatica e Sostenibile, che gestisce l’area ed è anche l’ultima attività per Reti Civiche Urbane Picone-Poggiofranco, progetto di cittadinanza attiva promosso dal Comune di Bari. Alla fine di questa esperienza dunque ne parte un’altra, volta a costruire un futuro fatto di condivisione, che promuoverà sistemi di garanzia partecipata.

A caratterizzare l’evento ci saranno varie iniziative curate dall’associazione artistico-culturale Radici attive. Saranno proposte attività per i bambini, con agronomi ed esperti del WWF che li intratterranno avvicinandoli alla natura lungo percorsi guidati. Si esibirà la ballerina salentina Veronica Calati, nota nel mondo per le sue performance internazionali, tra le quali quella a Shenzhen, in Cina, ad aprile 2018. Per l’occasione danzerà sulla musica popolare eseguita dalla Folkemigra formazione musicale che, oltre a eseguire i brani della tradizione, spiegherà la storia della musica.

Presenti a questo evento, il cui ingresso sarà gratuito, ci saranno varie associazioni RiCreaAzione, Casa Mandela, Greenworld, Ballerio, Alzheimer Bari, Nord-Sud, Fan Media Faktory, oltre ad alcune aziende. Tra queste ci sarà e Terrammare ceramiche che ha realizzato per Orto Domingo una creazione in ceramica rappresentante Michelina De Cesare, alla quale è intitolato il laboratorio, una donna “capo” della resistenza che ha difeso con impegno e valore la sua terra. Il manufatto sarà donata al Comue di Bari. Infatti prenderanno parte all’inaugurazione anche le autorità cittadine, ovvero il sindaco Antonio Decaro e alcuni componenti della giunta comunale.

Orto Domingo – via Lucarelli - Bari

Info: 3485466760

Inizio attività: 16:30