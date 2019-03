A Bari apre la 'Game room' di Tou.Play a Spazio13

Martedì 12 marzo, alle ore 17 l’inaugurazione della game room allestita da Tou.Play a Spazio 13, l’ala della Scuola Melo che dal 2016 ospita un hub creativo giovanile permeabile all’innovazione sociale, al rapporto tra associazioni e comunità, allo sviluppo di reti e processi collaborativi nel campo della cultura, della progettazione urbana, della ricerca musicale, della manifattura digitale.

La game room di Tou.Play, una delle quattordici associazioni che compongono l’ATS di Spazio13, è una stanza in cui sarà possibile progettare idee di gioco, testare nuovi prototipi e in cui si terranno anche conferenze e laboratori sulla gamification.

Questo progetto nasce da un lavoro dei ragazzi di Pirati Culturali, organizzato da Tou.Play e Small, e articolato in tre fasi: una fase di progettazione, di cui sono stati parte attiva i ragazzi; una fase di realizzazione, durante la quale è stata lanciata una call sul progetto Civica, una piattaforma in cui si fa richiesta di volontari per vari progetti ai quali può aderire chiunque sia interessato; l’ultimo step è il lancio della community, che avverrà domani a Spazio13.

L’appuntamento con l’inaugurazione della game room sarà anche l’occasione per presentare il prototipo di un’app (che prende il nome dal laboratorio di co-progettazione Pirati Culturali) e sei prototipi di board game (giochi da tavolo) realizzati nell’ambito di un laboratorio rivolto ai minori in MAP - Messa alla prova, un istituto della giustizia minorile per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede la rigenerazione educativa anche attraverso attività di volontariato