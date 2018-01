Inaugurazione giovedì 25 gennaio, ore 20

L’artigianalità a 360°: inaugura Doppio Malto Bari,

il Brew Restaurant che combina cultura della birra artigianale e cucina di qualità

La birra artigianale Doppio Malto approda per la prima volta al sud, in Puglia, con il suo decimo Brew Restaurant. Doppio Malto Bari, presso il cinema multisala Showville in via Giannini 9, nasce come un’esperienza coinvolgente a 360°: dalla cultura della birra artigianale alla cucina di qualità, per approdare in un luogo all’insegna della convivialità.

Doppio Malto nasce in provincia di Como nel 2004 dall’esperienza del mastro birraio Alessandro Campanini. Un viaggio di ricerca e giuste intuizioni attraverso tutto il mondo: le birre Doppio Malto hanno ricevuto infatti quasi 100 premi internazionali.

Doppio Malto Bari è l’ideale punto d’incontro per gruppi, famiglie e coppie, un brew restaurant di stampo americano, accattivante e informale. L’area ristorante si sviluppa sia all’interno, sia all’esterno con due dehor. Per chi vuole immergersi completamente nel mondo della birra artigianale, i posti al bancone permettono di scoprire curiosità e suggerimenti sulla spillatura e sulla degustazione. Presso il beer shop si possono trovare i principali oggetti di culto dell’appassionato di birra artigianale, come i growler, i tradizionali contenitori da 2 litri per la birra alla spina d’asporto.

Agli ospiti più attenti non sfuggirà un mobile molto particolare: chiusi con dei lucchetti ci sono i boccali di chiunque non può fare a meno di gustarsi la pinta nel proprio bicchiere, compagno di ricordi e viaggi nelle terre del luppolo. Da Doppio Malto Bari infatti sarà possibile custodire il proprio boccale e utilizzarlo ad ogni occasione.

13 sono le diverse etichette artigianali Doppio Malto alla spina; nel menù spiccano i piatti di carne cotta alla brace, i burger artigianali di manzo, i galletti ruspanti, le focacce lievitate naturalmente, i dolci fatti in casa e i menù speciali dedicati agli under 12 al prezzo invitante di soli 3€!

Inaugurazione giovedì 25 gennaio, dalle ore 20 – Doppio Malto Bari, via Giannini 9