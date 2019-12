Bari riabbraccia il suo teatro, il Piccinni restaurato apre le porte alla città

Bari ritrova il suo teatro Piccinni. Una vigilia di San Nicola speciale, per tutta la città, con il teatro comunale che proprio oggi riapre le sue porte, dopo lunghi lavori di restauro.

Per celebrare l'evento, il Comune ha organizzato due giorni di concerti e spettacoli gratuiti, mettendo a disposizione dei baresi circa seimila biglietti. Una vera e propria festa aperta a tutta la città, accolta con entusiasmo dai baresi che in poco tempo si sono prenotati facendo registrare il sold out per le due serate.