Tempi andati, un angolo di Itlanda a Bari - musica irlandese, bagel, guinness

TEMPI ANDATI .... che a volte ritornano. FINALMENTE! Lunedì 14 ottobre apre TEMPI ANDATI a Bari.



Venite a scoprire le birre più famose e amate in tutto il mondo, dall’aspetto e sapore inconfondibili e i morbidissimi bagel.

Buon cibo, buona birra, mancate solo voi!

Appuntamento alle ore 19.00 nel nuovo angolo di Irlanda a Bari.

Festeggeremo alla grande: non perdetevi il live dei TWO IRISH GYPSIES.

Kino Fiore (chitarra e voce) e Roberto Piccirilli (violino) ci accompagneranno alla scoperta della tradizione musicale

irlandese.



Pronti per brindare con la vostra Guinness preferita?

“La GUINNESS, il tetris, Pac-Man, il flipper, le freccette.... la GUINNESS, Happy Days, 90° Minuto, Quelli della Notte.... La GUINNESS, Top Gun, Flashdance, i Depeche Mode... La GUINNESS....

Il sogno Irlandese, le tendenze d’oltremanica, il calcio inglese....

La GUINNESS...... TEMPI ANDATI .... che a volte ritornano.”









Siamo in via Demetrio Marin, 37.



Tempiandati19@gmail.com

0802227487

instagram.com/tempiandati_guinnesspub





Web: www.facebook.com/tempiandat...

Bari (Bari)

Tempi Andati, Via Demetrio Marin, 37 - 70125 Bari (Ba)

ore 19

ingresso libero

Info. 0802227487