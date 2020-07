Inaugurazione Trappeto summer "Una volta ancora"

Sabato 11 Luglio 2020 IL TRAPPETO Monopoli ‘’UNA VOLTA ANCORA’’ (cena spettacolo + dj set a seguire)



Vivere la luna, farci travolgere dalla musica, condividere sorrisi. Quanto abbiamo atteso e sognato questo momento? Finalmente sabato 11 Luglio siamo lieti di annunciare l’inaugurazione Il Trappeto, ‘pronti a dare inizio alla stagione, piu intensa che mai!



CENA SPETTACOLO :‘’Una Volta Ancora’’ Max Righi & Ciccio Merola

35€ con exit disco incluso



TICKET dalle 23 circa: Ingresso selezionato in lista SICILIANO (da comunicare all'ingresso) 15€ con consumazione alcolica



Tavoli a partire da 250€ con 2 kit inclusi



PISTA CENTRALE : House Music Djs: Five P/ Bonoff - Dony Vasco - Against All - Tonio Bonerba

Voice Leo Siciliano & Tony Mc

Live percussion Vito Tribuzio



PISTA AGRUMETO : Hip Hop - Rnb - Reggaeton Djs: Moskino Pharma D Sergio Daka

Voice Inganna Mancino



PISTA PISCINA : Italiana - Happy Djs : Raffaele Picca Pietro Fanelli Pino Pentrelli

Voice Deca



IL TRAPPETO

C.da Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)

INFO 3282677160