A Polignano a Mare l'inaugurazione dell'associazione di promozione sociale Ziczic

L’Associazione di Promozione Sociale ZICZIC il 31 marzo, dalle ore 19:00 apre le porte del proprio studio e laboratorio in via Principe Amedeo 44 a Polignano a Mare, per raccontarsi e per parlare dei progetti in cantiere.

Nata nel luglio 2017, da un’idea di Claudia Lamanna, Lilia Angela Cavallo e Silvia Tarantini, ZICZIC si occupa di microeditoria autoprodotta coniugando ad una ricerca nel campo dell’arte grafica, illustrata e tipografica, la narrazione di luoghi, paesaggi e storie con linguaggi inediti e supporti di fattura artigianale.

Il primo progetto - vincitore del Bando Regionale “PIN – Pugliesi Innovativi in Azione” - è “ZICZIC – microeditoria e territorio”: un percorso multidisciplinare che si propone di giungere alla realizzazione di un libro per bambini su Polignano a Mare, attraverso la programmazione di workshop e laboratori di illustrazione, grphic design, fotografia e di stampa artigianale.

“hello! my name is ZICZIC” sarà l’occasione per curiosare tra le mura dello studio e laboratorio e per festeggiare alla nascita di questa piccola nuova realtà.



Ora e Luogo:

dalle ore 19:00, presso la Sede di ZICZIC a.p.s. - Via Principe Amedeo, 44 a Polignano a Mare

Link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/230397734196732/

Programma della serata

h 19:00 / open studio

h 20:00 / presentazione del progetto “ZICZIC - microeditoria e territorrio”

h 20:45 / Angelo Carchidi ci parlerà di “Kiwi, deliziosa guida di Rosarno”. Una pubblicazione partecipata, a metà tra una guida turistica e un romanzo, a cura delle associazioni A di Città e Viaindustriae.

Link: https://www.facebook.com/kiwideliziosaguida/

h 21:30 / Party. Dj Set Laross