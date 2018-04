"Incanti di primavera", il concerto gratuito nella chiesa di Santa Croce

In occasione dell'arrivo della primavera, giovedì 12 aprile alle 19.30, presso l'auditorium della parrocchia Santa Croce, in piazzetta dei Frati Cappuccini, il Municipio 1, in collaborazione con il laboratorio di canto corale Agora' presenta il concerto "InCanti di Primavera" eseguito dal Chorus Harmony diretto dal maestro Giovanni Lomurno con il soprano Ester Ziletti.

Di seguito il programma dell’esecuzione canora: Amici cantiam (G. Lomurno); Vino, donne e canti (J. Strauss); Alba e tramonto (Rinaldi - Novalis); Mattinata (R. Leoncavallo); Se fossi il sole (F. Chopin); Và sull’ali degli zefiri (A. Borodin); Aria di maggio (G. Lomurno); L’amore è come un fiore (G. Lomurno); Quando il pesco fiorisce (G. Lomurno); Sogni (G. Lomurno); Specchio (R. Lomurno); Olè olè olè (G. Lomurno); Staremo insieme (G. Lomurno) e Insieme a noi (Rinaldi - Novalis).

L' ingresso e' libero e gratuito