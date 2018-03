Incontri con i viaggiatori: il cammino real alla scoperta degli incas del Perù e Bolivia

Racconteranno del Perù e Bolivia, l’altopiano andino, culla di antiche civiltà la cui origine ancora oggi è avvolta nel mistero, nello scenario impareggiabile delle innevate e scintillanti vette andine. Si andrà dalle grandi Cordigliere del nord, alla grandiosità della Cordelliera Real Boliviana, alle distese desertiche; dagli immensi altopiani, all’unicità del Lago Titicaca, il più alto del mondo, ai Salares e alle lagune boliviane; dagli spettacolari siti archeologici delle tante civiltà susseguitesi nel corso della Storia. Particolari anche i centri abitati: la convulsa e contraddittoria Lima, la meravigliosa Cusco, l’affascinante Arequipa e La Paz con i suoi 4000 m via via fino alle cittadine, i paesini, i villaggi, i minuscoli gruppi di case nei luoghi più sperduti E poi c’è la gente: i campesinos delle zone rurali, che seguono i ritmi del sole lavorando sodo all’aperto dall’alba al tramonto e la folla di venditori e acquirenti degli onnipresenti e variopinti mercati. Per tutti questi motivi, il Perù e la Bolivia rappresentano i due paesi più colorati che un viaggiatore possa visitare.

L’Angolo Avventura di Bari e’ lieta di invitarvi ad un nuovo racconto di viaggio di una splendida coppia di viaggiatori :

GIUSEPPE FORNELLI e LUCIA ALTOBELLO

amici di vecchia data dell’Angolo di Bari.



MERCOLEDI 21 MARZO ore 19.30

presso Cineporto di Bari, Fiera del Levante padiglione 180, sede Apulia Film Commission, Lungomare Starita, 1



